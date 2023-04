Inter-Benfica, Inzaghi: “Gara importante, non gestiremo. Le voci su di me? Non sono strane…”

1 di 2

DARMIAN

E' la vigilia dei grandi appuntamenti, quelli che possono tracciare un solco nella storia e scrivere una nuova leggenda. L'Inter ha la grande occasione di dimenticare i problemi del campionato e le incognite sul futuro, facendo un altro passo verso il paradiso.

Domani sera, a San Siro, arriva il Benfica: si gioca l'accesso alle semifinali di Champions League, appuntamento da cui i nerazzurri mancano da 13 anni. Si parte dal 2-0 in favore dei ragazzi di Simone Inzaghi de Da Luz. Una notte incredibile da replicare per raggiungere Milan o Napoli. FCInter1908 vi riporterà in diretta le parole in conferenza stampa di Inzaghi e Matteo Darmian.

Per Darmian: Siete a tre partite dalla finale di Champions. C'è la convinzione di guardarsi in faccia nello spogliatoio e fare l'ultimo mese azzerando le ultime difficoltà?

C'è la volontà di fare quest'ultimo mese nel migliore dei modi, ci giochiamo tanto a partire da domani sera. Siamo concentrati, domani sarà la partita più importante.

Per Darmian: Qual è stata la gara della svolta in Champions?

Se devo pensare a una partita, penso alla gara col Barcellona d'andata. Abbiamo fatto un bel percorso.

Per Darmian: Che spiegazione ti dai delle difficoltà in campionato?

Sappiamo che non stanno arrivando i punti che ci aspettavamo e che meritavamo. E' una situazione vogliamo cambiare. Ma domani è una partita di Champions e vogliamo concentrarci su quello. Al campionato ci penseremo da giovedì.

Per Darmian (FCInter1908): Volete mandare un messaggio ai tifosi?

Ci sono sempre stati vicini e sono sicuro che lo faranno anche domani sera. Noi vogliamo regalare una bella soddisfazione.

Per Darmian: E' il momento più alto della tua carriera? Qual è il tuo segreto?

Non ci sono segreti, solo tanto lavoro. In campo cerco di mettere in campo ciò che faccio durante la settimana.

Per Darmian: Si è tanto parlato di situazioni contrattuali. Possono influire sui risultati?

Conosco i miei compagni e posso dire che a queste cose non pensano. Vengono al campo tranquilli, cercando di migliorare e dare tutto per l'Inter. Le altre situazioni si chiariranno a fine anno.

Per Darmian: E' un'occasione irripetibile in Champions?

Sappiamo quanto è importante la gara di domani e vogliamo fare una grande partita. Vogliamo assolutamente passare il turno.

Per Darmian: Quanto è importante riposare?

Cerchiamo sempre di dare il massimo indipendentemente da tutto.

Per Darmian: Calhanoglu potrebbe giocare domani?

Sta bene, ma non decido io. E' importante per noi e lo ha dimostrato.

Per Darmian: Questo gruppo merita un bonus come si è letto?

A questo punto della stagione arrivare in Champions è un nostro obiettivo e non penso serva un premio. Sappiamo quanto sia importante arrivare quarti e faremo di tutto per centrare questo obiettivo.