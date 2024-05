Fabrizio Biasin, giornalista, ha raccontato un aneddoto sulla giornata che ha trascorso ieri in casa Inter ad Appiano Gentile

Intervenuto negli studi di Telelombardia, Fabrizio Biasin, giornalista, ha raccontato un aneddoto sulla giornata che ha trascorso ieri in casa Inter ad Appiano Gentile: "Con Farris ho parlato dieci minuti anche di Klaassen: in mezzo a tutti i giocatori dei quali poteva parlare benissimo, ci ha tenuto a parlarmi bene di lui. Uno dice che non ha fatto niente, ma invece mi ha fatto capire che, nonostante abbia giocato dieci minuti, è stato utilissimo".