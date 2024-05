TS – Inter, chi se parte Dumfries? Tre nomi nel mirino della dirigenza

Come si muoverà l'Inter se Denzel Dumfries dovesse lasciare Milano? I nerazzurri, che intanto aspettano una risposta dall'olandese sul fronte rinnovo, hanno già pronte alcune alternative. TuttoSport di oggi si sofferma proprio sulle piste eventualmente da approfondire: "Il ds Ausilio e il suo vice Baccin hanno diversi profili nel mazzo. Uno, seguito già dalla scorsa stagione quando si era messo in luce nello Spezia, è quello di Emil Holm. Lo svedese classe 2000 è sempre di proprietà della squadra ligure, ma in questa stagione sta giocando in prestito all'Atalanta che vanta un diritto di riscatto da 8.3 milioni. Holm - attualmente infortunato - è abituato a giocare da quinto e ha caratteristiche fisiche simili a Dumfries (191 cm contro i 188 dell'olandese, grande progressione in campo aperto).

Il club bergamasco sembra intenzionato a riscattarlo. L'eventuale trattativa sarà quindi con i Percassi: "I rapporti sono ottimi, ma a quel punto la valutazione di Holm potrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni. Lo stesso costo di Yukinari Sugawara, giapponese, classe 2000 come Holm, terzino destro dell'Az Alkmaar. Rispetto allo svedese, Sugawara - in Olanda dal 2020 -, è più basso (179 cm), ma dotato di grande velocità e resistenza, tant'è che in stagione ha giocato 40 gare su 40 da titolare con ben 3.500 minuti in campo (4 gol e 8 assist). Il suo profilo piace molto". C'è anche un ultimo nome per TuttoSport: "In Italia seguito anche Kayode della Fiorentina, valutato dai viola fra i 15 e i 20 milioni".