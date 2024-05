Maldini: “Ecco perché l’Inter ha vinto. Berlusconi? Contento anche quando vincevano loro perché…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, Paolo Maldini, ex calciatore ed ex dirigente del Milan, ha raccontato un aneddoto su Silvio Berlusconi e non solo: "Lui voleva giocare bene e vincere ma rispettando l'avversario. Per un milanista è difficile da accettare, ma lui diceva che se non avesse potuto vincere il Milan gli avrebbe fatto piacere vincesse l'Inter, lo pensava veramente: c'era rivalità ma quest'idea di essere onesto e complimentarsi con l'avversario è stato di grande insegnamento.