Che un creditore (gli americani) pretenda i suoi quattrini è la cosa più normale del mondo, semmai ci meravigliamo per altri motivi. 1) Com’è possibile che Steven Zhang si ritrovi sul fil di lana a cercare soluzioni per beghe che conosce da anni? 2) Come ha fatto l’Inter negli ultimi anni a diventare ‘modello di gestione’ e competitività nonostante l’evidente mancanza di risorse? Alla domanda numero 1 non sappiamo rispondere, alla 2 sì: perché dispone del management sportivo migliore in assoluto. E questo è un dato di fatto. Ecco, non sappiamo se l’Inter resterà cinese, diventerà americana o visigota, ma sappiamo che, a prescindere, chiunque finirà in plancia ha un primo comandamento da rispettare (per il suo bene e del club): confermare Marotta e Ausilio, benedizioni neroblu”, si legge.