Sole 24 Ore – Inter verso il fondo Oaktree. Cessione subito? Nel contratto c’è una clausola che…

Il progetto di Oaktree — Per quanto riguarda Oaktree, la soluzione di una proroga del finanziamento triennale concesso non viene ritenuta percorribile. Non sono state fornite adeguate garanzie per prolungare il rapporto e l’esposizione verso Suning viene considerata già troppo alta. La somma di 275 milioni erogata nel 2021, per le modalità di calcolo degli interessi del 12%, è oggi lievitata ad oltre 370 milioni.

E forse’è una ragione ulteriore che spinge Oaktree a prendere possesso dell’Inter, ovvero la possibilità di gestire direttamente la cessione del club. Nel contratto di finanziamento è presente anche una clausola che dà al fondo Usa il diritto di incassare una percentuale importante della plusvalenza eventualmente realizzata rispetto a un valore minimo indicato del team (e a questo punto non è escluso che ci siano già potenziali compratori che bussano alla porta).

No prolungamento prestito — Un prolungamento del prestito, anche assicurato da terzi, dilazionerebbe la possibilità di una vendita redditizia per Oaktree, che non intende sobbarcarsi questo rischio ed eventualmente ha la facoltà giuridica di poter far pesare le proprie prerogative (in primo luogo non trasferendo il pegno sulle azioni nerazzurre).

[…] Oaktree riconosce risanamento e vittorie e su questi intende far leva per valorizzare al massimo l’investimento sul club, alla vigilia di un anno cruciale tra nuova Champions, Mondiale per Club e progetto del nuovo stadio”, si legge.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

