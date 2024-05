"Impossibile immaginare due proprietari “alternativi” nello stesso piano, il decimo, della sede di Viale della Liberazione perché, formalmente e al netto della battaglia legale che sta per scatenarsi, al comando non potrà che esserci un soggetto soltanto. Il tutto secondo prassi definite dal Codice Civile. Se dal punto pratico le conseguenze sarebbero limitate visto che Oaktree ha garantito che si continuerà a operare con lo stesso management, il nuovo azionista dovrà comunque dotarsi di un nuovo Consiglio di amministrazione e di un nuovo presidente. Saranno espressione di un fondo speculativo nel mentre passato dal ruolo marginale di finanziatore a quello ben più strategico di azionista. L’attuale consiglio verrebbe sciolto con le dimissioni dei membri in quota Suning o, in caso di resistenza di questi ultimi, di dimissione della coppia di consiglieri che fa riferimento a Oaktree".

"Si aprirà dunque un periodo breve di gestione semplicemente “ordinaria” e non più “straordinaria”. Tradotto: da escludere in quel tratto di strada accelerazioni sui rinnovi di Lautaro o Barella o annunci di nuovi acquisti. Contestualmente, il presidente Zhang, o l’organo di controllo in sua vece, avrebbe l’obbligo di di convocare l’assemblea degli azionisti per eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione. Senza ulteriori intoppi giuridici lungo la strada sarebbe un attraversamento nel deserto piuttosto soft, una ventina di giorni che “bloccherà” l’Inter in attesa di permettere subito dopo al management di tornare anche alla gestione straordinaria del club. Negli uffici del club si respira comunque una certa tranquillità nonostante lo scossone alla testa: l’Inter è migliorata sensibilmente nei conti (si è passati dal rosso record di 246 milioni del 2020-21 a -40/50 milioni di previsione per la prossima stagione) e stabilmente al top sul campo, questo status costruito col lavoro dei dirigenti italiani non cambierà", aggiunge il quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.