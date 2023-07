BILD – Sommer, incontro tra Inter e Bayern: le ultime sull’affare

L'Inter continua a inseguire Yann Sommer come sostituto di Onana, ceduto al Manchester United. La trattativa tra Inter e Bayern prosegue da settimane, ma sembra che le parti siano vicine. Si attende che il club tedesco trovi un sostituto del portiere svizzero per definire l'accordo.

Secondo quanto si legge sulla Bild, Inter e Bayern si sono incontrate ieri proprio per parlare di Sommer. In questo momento l'Inter non ha intenzione di pagare i 6 milioni di euro che chiedono i tedeschi. Il club nerazzurro spera che il Bayern trovi il prima possibile un vice Neuer e, in seguito, di trovare un accordo, anche in virtù degli ottimi rapporti tra Rummenigge e Marotta.