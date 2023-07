Al Nassr-Inter, borsino: molto bene Cuadrado e Frattesi. Correa e un doppio problema

I MIGLIORI

Cuadrado

Entra per Dumfries e comincia a macinare giocate e cross sulla destra. Una volta superato lo choc del trasferimento, con l'attenzione che si sposta al rendimento, le valutazioni stanno già virando. Il colombiano tornerà utile. Da subito

Frattesi

Un gol alla Frattesi. Inserimento e colpo di testa vincente. Esattamente ciò che ci si aspetta da lui. Ma convince in tutte le zone, con recuperi e inserimenti continui. Assist per Sensi e Asllani portano i centrocampisti al tiro. Già in palla

DA RIVEDERE

Correa

Non ci siamo. Molto timido, non punta mai l'uomo neanche in campo aperto. E ha 2 palle gol nitide, sprecate davanti al portiere. L'Inter si prenda tutto il tempo che vuole ma non sbagli la scelta delle punte da prendere. Sì, al plurale. Il sostituto di Lukaku e anche il sostituto di Correa, che sembra sempre più un pesce fuor d'acqua. Saranno scelte decisive

Barella

E' lui a perdersi a Ghareeb in occasione del gol dell'Al Nassr. Bisseck si distrae ma Barella non segue l'uomo, come si vede dalla foto. Schierato a sinistra, ovviamente avrà bisogno di un po' di tempo per adattarsi. Nessuna preoccupazione

Imprevedibilità

All'Inter manca ancora l'uomo che sblocchi e "stappi" le difese chiuse. Sicuramente Cuadrado aiuterà, Thuram in campo aperto sarà difficilmente arginabile. Ma contro le difese chiuse continua a mancare il giocatore che salti secco l'uomo. Mancava l'anno scorso e manca ancora. Il doppio problema da risolvere è questo: trovare un attaccante dal gol facile e un uomo che crei superiorità numerica contro le difese schierate