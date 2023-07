SM – Inter, si sblocca Sommer? Per il secondo sta cambiando la strategia

L'aggiornamento sul doppio filone per la porta su cui i nerazzurri stanno lavorando per regalare i rinforzi attesi da Inzaghi

Ancora vacante la doppia casella nel reparto portieri dell'Inter. Sono ore di attesa in questo senso, con la trattativa per Sommer destinata comunque a sbloccarsi da un momento all'altro. Il focus arriva da Sport Mediaset: "Simone Inzaghi attende Sommer, ma il Bayern vuole rimpiazzarlo prima di venderlo. Per i bavaresi prende corpo l'ipotesi Szczesny, che potrebbe essere molto interessante se la Juventus si accontentasse di 15 milioni. Per il secondo portiere, invece, sta un po' cambiando la strategia dell'Inter: i nerazzurri potrebbero cercare di prenderlo a zero, cercando Audero in prestito dalla Sampdoria".