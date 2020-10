La sentenza della Bild: “Prestazione horror nel BVB: il sostituto di Hakimi è già un flop”

La sconfitta del Borussia Dortmund contro la Lazio ha evidenziato alcune criticità individuali nella squadra tedesca. La prestazione della squadra è stata in insufficiente, con qualche nota più grave. La Bild punta i riflettori sulla prestazione di Thomas Meunier, che sulla fascia destra fa “Harakiri. Una prestazione a tinte horror. La media dei passaggi di tutta la partita del giocatore, arrivato dal Psg, evidenzia un dato sconfortante: 19 i passaggi sbagliati”.

Il giocatore – ricorda la Bild – è arrivato in estate a zero dal Psg. Il suo contratto era andato in scadenza e numerosi club si erano interessati al giocatore: Tottenham, Arsenal, Napoli e Valencia. Ma a portarlo a casa è stato il Borussia Dortmund. “Meunier avrebbe dovuto sostituire Achraf Hakimi (ora all’Inter), ma ieri ha fatto inspiegabili errori candidandosi ad acquisto flop”.

(Bild)