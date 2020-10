Hakimi pronto al debutto in Champions con l’Inter. Col Mönchengladbach è un talismano infallibile

Dopo aver fatto il suo debutto nel campionato italiano con la maglia dell’Inter, Hakimi è pronto a esordire in maglia nerazzurra anche in Champions League. Nella passata stagione il marocchino si mise in luce col Borussia Dortmund, proprio nel girone contro l’Inter, ora è pronto a incidere con la maglia del suo nuovo club.

“Dopo l’ottimo avvio di campionato (4 partite su 4 giocate, con gol nel debutto da titolare contro il Benevento), Hakimi esordirà domani sera in Champions con la maglia nerazzurra contro l’altro Borussia, quello di Mönchengladbach. Una squadra che gli porta benissimo. Nelle due stagioni in Germania l’ha incontrata quattro volte e per quattro volte è uscito dal campo vincitore: 2-1 il 21 dicembre 2018 in Bundesliga, 1-0 il 19 ottobre 2019, sempre in campionato, 2-1 undici giorni dopo in Coppa di Germania, infine 2-1 il 7 marzo 2020 in Bundesliga, segnando il gol della vittoria fuori casa”, si legge su Gazzetta.it.