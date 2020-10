Zorc si rifiuta di paragonare Meunier con Hakimi: “Mele con pere. Thomas non deve…”

Thomas Meunier ha sostituito Achraf Hakimi sulla fascia destra del Borussia Dortmund. Ma i due giocatori non sono confrontabili perché possiedono differenze molto diverse. Per questo motivo Michael Zorc, ds sportivo del club tedesco, ha dichiarato di non aspettarsi le stesse cose che si aspettava da Hakimi. Chi li paragona è come se paragonasse “mele con pere”. Meunier ha giocato finora sempre come titolare, ma non è ancora riuscito a superare Hakimi nella velocità dei km percorsi (34,9 contro i 36,52). “Meunier fa bene al nostro gioco e assolve ai suoi compiti. Non è che deve correre avanti e indietro a 35 km orari”, ha chiuso il discorso Zorc.

(Kicker)