FCIN1908 / Inter, rifinitura pomeridiana. Poi la partenza per Bologna. Gosens e Vidal…

Il tedesco e il cileno non si sono allenati con il gruppo e come Caicedo, che sta un po' meglio però, non dovrebbero rientrare tra i convocati

Eva A. Provenzano

L'allenamento di rifinitura alla vigilia di Inter-Bologna è previsto per pomeriggio, poi la partenza per Bologna. La squadra di Inzaghi è reduce dalla vittoria con la Roma ma considera importantissima la sfida contro i rossoblù per far tornare i conti in classifica.

In questi giorni non si sono allenati né Gosense né Vidal e quindi difficilmente (salvo controindicazioni dell'ultimo momento) i due partiranno con i compagni, da quanto appreso da FCINTER1908.IT. Caicedo, che sta meglio dopo l'influenza intestinale, non dovrebbe rientrare tra i convocati di Inzaghi. A sinistra toccherà dunque ancora a Perisic giocare dal primo minuto.

(Fonte: FCINTER1908.IT)