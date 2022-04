Gosens: “La vittoria con la Juve varrà lo scudetto. Gasperini? Mi disse che l’Inter…”

L'esterno tedesco ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera, dall'esordio con l'Atalanta all'arrivo a Milano

Fabio Alampi

L'arrivo in Italia, l'esplosione all'Atalanta, l'infortunio e il trasferimento all'Inter: Robin Gosens ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera all'interno di #DAZNmoments, format di DAZN Germania.

"Purtroppo all'Inter ho un nuovo numero di maglia. Vecino ha l'8, un giocatore che è nel club da molto tempo. Non volevo insistere sul mio numero. Lo trovo sempre stupido arrivare in un nuovo club e chiedere subito il numero di maglia. In che modo ti poni proprio all'inizio? Ma siccome l'8 è il numero che mi ha accompagnato per tutta la mia carriera, volevo almeno il 18. Sono stato attratto dall'8 quando ero più giovane, al Vitesse. Ecco perché è il numero con cui ho un maggior legame emotivo. Non sono scaramantico, ma appena c'è l'8 sulla maglia la gente scatta".

"I gol segnati? Sono eternamente grato a Gasperini per questo. All'Atalanta giochiamo sempre con questo sistema offensivo, con gli esterni molto alti. Quanti gol ho segnato semplicemente perché avevo la libertà di nascondermi sul secondo palo da sinistro? Mi sentivo come se avessi segnato tutti i miei gol in quel modo. I primi tempi sono stati difficili, ho incontrato molte resistenze. Il tecnico all'inizio non si fidava affatto a me e io avevo la sensazione di non far parte della rosa. Di più: spessomi sentivo escluso, non parlavo la lingua, non capivo il sistema e non capivo nemmeno cosa volesse da me l'allenatore, nessuno me lo ha spiegato davvero. Ho dovuto vedere di persona come potevo farcela".

"La svolta? Poco dopo la partita di Dortmund chi giocava al mio posto si ruppe il legamento crociato. All'improvviso mi ritrovai a essere l'unica opzione, l'allenatore doveva farmi giocare. E da allora tutto è cambiato. Ho pensato che da quel momento in poi avrei giocato per me stesso. Questo ha creato una sensazione di libertà nella mia testa e all'allenatore è piaciuto. Gasperini è un genio quando si tratta di formare una squadra, tatticamente è un martello. Ho imparato moltissimo da lui. Non abbiamo necessariamente avuto un rapporto di prim'ordine, soprattutto all'inizio, è cambiato dopo un po'. Mi disse che non aveva mai allenato un giocatore che avesse fatto così tanti passi in avanti come me, ero migliorato tanto. Disse anche che l'Inter era la mossa giusta in questo momento. Alla fine è stato un ottimo trasferimento. L'ho salutato molto calorosamente".

"L'infortunio? In realtà non succede nulla di strano in quel momento. L'ho visto 1000 volte. Ma mi faceva male in modo disumano, mi sentivo come se mi stesse esplodendo tutto il ginocchio. Potevo anche sentire il dolore, ma non potevo individuarlo con esattezza. Mi ci sono voluti quattro fottuti mesi e mezzo, un punto basso della mia carriera. Poi ho voluto accelerare e tornare dall'infortunio nell'ultima sessione di allenamento. Dieci settimane buttate per niente. È stato estremamente difficile mentalmente per me. Sono sempre stato convinto del mio corpo, quello era sempre il mio pregio e il mio fisico la mia forza. Avevo davvero paura di non poter tornare ai massimi livelli. I miei studi di psicologia mi hanno aiutato molto ad organizzare questo caos nella mia testa. In questo modo sono stato in grado di trasformare la negatività in energia positiva. Gli infortuni accadono, fa parte del gioco. L'importante è come li affronti, ne puoi uscire più forte. E forse è questo che mi ha reso un giocatore e una persona anche rafforzata".

"La mia carriera vedo come un grande viaggio, in cui conoscersi di più e ritrovarsi. Avrei potuto restare a Bergamo, ci avrei giocato sempre. Ma l'Inter è stata un'occasione unica. Ed eccomi di nuovo a fare i conti con la concorrenza: il mio "rivale" è Ivan Perisic, che sta facendo un'ottima stagione e ha già vinto tutto. Ma sono assolutamente convinto che questa sfida mi aiuterà in qualche modo".

"L'addio a Bergamo è stato una combinazione di tante circostanze negative e spiacevoli che mi hanno impedito di salutarla come si deve. Ho passato quattro anni e mezzo a Bergamo e devo molto al club. Lì sono diventato un giocatore della nazionale, grazie all'Atalanta sono potuto arrivare a giocare in uno dei migliori club del mondo. Avrei voluto salutare davanti ai tifosi, e invece ho dovuto dire addio dopo quattro mesi e mezzo senza giocare nemmeno una partita. È stato triste".

"L'Inter? È pazzesco che mi sia concesso di vestire la maglia di uno dei club più grandi del mondo, soprattutto dopo che non ho potuto giocare per così tanto tempo. È davvero divertente qui, l'Inter ha una grande squadra con un'incredibile voglia di vincere sempre. Ovviamente c'è anche la pressione di dover vincere ogni partita. Ma è quello che conta, questo è ciò che rende forte. La vittoria nel derby d'Italia contro la Juventus? Te lo dico io: questo risultato ci porterà lo scudetto. Lo dicevamo prima della partita: "Se vinciamo, saremo campioni". Ed è così che accadrà, ne sono assolutamente convinto".