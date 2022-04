Dumfries e Perisic devastanti, l’Inter mette le ali. “Rinnovo Ivan? La posizione del club”

L'olandese e il croato, finora, hanno avuto un rendimento eccezionale e anche i loro numeri sono impressionanti

Matteo Pifferi

"Secondo il manuale di zoologia di Stefano Pioli, loro sarebbero giaguari. Gli animali più veloci in questa selva scudetto. Denzel Dumfries da un lato e Ivan Perisic dall’altro corrono, quindi, nella savana interista sperando di superare gli affamati leoni". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito ai due esterni dell'Inter, Dumfries e Perisic. I due finora sono stati tra i migliori giocatori dell'Inter in stagione. Due esterni, però, un po' atipici. "A Perisic non basta solo inondare di cross le aree avversarie, in Coppa Italia contro il Milan leonino è spuntato dal nulla come ultimo difensore, addirittura oltre Handanovic. L’intervento in extremis sulla percussione di Kessie, a un centimetro dalla linea, ha pesato come un gol sulla qualificazione. Al contrario, Dumfries si fa notare perché pende maggiormente davanti, neanche fosse Lautaro: in fase di costruzione è curiosamente spesso alto sulla stessa linea degli attaccanti. Il gol alla Roma nasce proprio da questa posizione cucitagli addosso da Simone Inzaghi per sfruttare tutta la sua esuberanza", spiega la Rosea.

Dumfries

Contro il Milan, Dumfries ha lasciato spazio a Darmian, autore dell'assist per il primo gol di Lautaro. Contro la Roma, l'olandese è tornato titolare e ha segnato proprio come all'andata. "Una crescita verticale, sostenuta dai compagni anche nei momenti di sconforto. Ad esempio, l’abbraccio che D’Ambrosio gli ha dedicato a Empoli è stato balsamico e sorprendente: la settimana prima Dumfries aveva, infatti, regalato un rigore alla Juve con un intervento sciagurato. Di lui si narra che abbia un carattere spassoso, ben oltre una naturale riservatezza olandese: quel broncio è solo una posa, ama divertirsi pian piano che scopre la lingua italiana. In campo, invece, sta riuscendo in un’impresa: silenziare le tante vedove di Hakimi", analizza poi La Gazzetta.

Perisic

L'arrivo di Gosens, complice una condizione fisica del tedesco ancora da ritrovare, non ha ribaltato le gerarchie che vedono Perisic padrone della fascia sinistra. L'affaticamento muscolare dell'ex Atalanta fa sì che il croato sia titolare anche contro il Bologna domani. Perisic è tra i 9 centrocampisti in Italia con 5 gol e 5 assist e solo Candreva ha fatto più cross di lui. E il rinnovo, ora, diventa un tema da affrontare. "A guardare i freddi numeri, il rinnovo non dovrebbe essere in discussione, ma di mezzo ci sono i nuovi parametri nerazzurri sugli stipendi: non sono ammesse deroghe per un 34enne. La situazione è nello stesso stallo di dieci giorni fa dopo l’ultimo incontro in sede: il croato vorrebbe un biennale da 5, l’Inter promette un anno più opzione per il secondo a 4. Se non arrivassero altri club a bussare alla porta di Ivan, ci sarebbe margine per definire il tutto in extremis, prima della scadenza del 30 giugno"