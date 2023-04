FFT – I 10 migliori play del mondo: c’è Brozovic. “Pochi come lui in Serie A. Meriterebbe…”

Quando la scorsa stagione l'Inter perse per infortunio Marcelo Brozovic nel momento clou della stagione, la squadra di Inzaghi andò in difficoltà di fatto perdendo in quel momento lo scudetto poi vinto dal Milan. Questo perché nella rosa nerazzurra in quel momento non c'era un vero e proprio sostituto del croato. Il ruolo di Brozovic, quello di play, è diventato fondamentale nel calcio di oggi. Epic Brozo non poteva mancare nella classifica stilata da FourForuTwo sui 10 migliori centrocampisti difensivi al mondo.