Inter-Fiorentina, più Bastoni di de Vrij. Inzaghi rilancia Brozo e Gosens

Troppe sconfitte in campionato e allora non esiste altra risposta che la vittoria. L'Inter deve rialzarsi, per riprendere la marcia e rimanere tra i primi quattro posti, quelli che garantiscono un posto nella prossima Champions League. "L’Inter di Inzaghi non ha altro risultato della vittoria, per allontanare le nubi arrivate su Appiano dopo le ultime due sconfitte consecutive. «Noi però pensiamo alla partita di domani contro la Fiorentina, è inutile guardare a ciò che è stato» le parole di Inzaghi alla tv di casa".