CorSera – Inter, se parte Brozovic tutto su Frattesi: il piano. Onana via? Due alternative

Difesa e centrocampo

In difesa l'Inter punta al riscatto di Acerbi dalla Lazio e c'è ottimismo per il rinnovo di Bastoni. "Il nome caldo è quello del francese Pavard, sempre del Bayern: costa 15-20 milioni, in scadenza 2024, ma fa tutti i ruoli", commenta il CorSera che spiega come a centrocampo potrebbe partire Brozovic, con Frattesi che piace molto: il Sassuolo chiede 40 mln ma l'Inter potrebbe inserire delle contropartite come Mulattieri e Fabbian. "Spendere poco, spendere bene e se possibile ringiovanirsi: la linea è chiara, gli obiettivi pure. Tra i mille cantieri di Istanbul, quello nerazzurro era già tra i più trafficati", chiosa il quotidiano.