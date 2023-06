Dzeko in bilico, l’Inter propone un rinnovo alla Giroud. Se parte è Scamacca il sostituto

"Quella di Mateo Retegui, per dire, va considerata in ribasso, anche in ragione di un cartellino che costa 18 milioni di euro. Marotta e Ausilio hanno in testa altro. E torna di moda un’idea che la società nerazzurra aveva accarezzato anche in passato: Gianluca Scamacca. Il centravanti romano lascerà il West Ham e il club londinese ha aperto alla possibilità del prestito. È una situazione che l’Inter segue con interesse, chiaramente collegata a quanto accadrà con Dzeko", aggiunge Gazzetta.