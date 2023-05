MD – Inter, questa la richiesta per Brozovic: il Barça dice no. Lo scambio con Kessie…

Decifrare il futuro di Marcelo Brozovic non è semplice. Il croato, che in questa stagione ha avuto alti e bassi, potrebbe lasciare l'Inter al termine della stagione. Il club nerazzurro sarebbe disposto ad ascoltare offerte per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Diversi club della Premier, tra cui Arsenal e Tottenham , sono interessati al croato e osservano con attenzione.

L'Inter, però, lo considera un tassello fondamentale e non è disposta a trattare o inserire giocatori per abbassare il prezzo del cartellino. Come riporta Mundo Deportivo, la possibilità di uno scambio con Kessie è stata discussa in un recente vertice avvenuto nel centro sportivo del Barça.