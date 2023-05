Di Marzio – Pirola tra Salernitana e Inter: i dettagli dell’accordo tra i due club

Lorenzo Pirola è diventato un titolarissimo della Salernitana: i granata hanno il diritto di riscatto ma l'Inter ha il controriscatto

Lorenzo Pirola, difensore classe 2002 di proprietà dell'Inter, sta trovando spazio alla Salernitana: 20 presenze in campionato per lui, con le ultime 11 in Serie A sempre da titolare, e 2 reti, prima al Bologna e poi al Sassuolo.

Gianluca Di Marzio riporta aggiornamenti sul futuro di Pirola, sul quale la Salernitana ha la possibilità di riscattarlo con l'opzione controriscatto a favore dell'Inter:

"Il difensore classe 2002 in estate, proprio prima di passare ufficialmente alla Salernitana, ha firmato il rinnovo con l'Inter fino al 30 giugno 2027. I campani lo hanno poi ingaggiato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Per riscattarlo la cifra pattuita con l'Inter è di 5 milioni di euro, mentre i nerazzurri, per riportarlo alla base, dovrebbero versare nelle casse della Salernitana ben 13 milioni per il controriscatto"

"Risulterà quindi molto difficile per la società di Zhang poter puntare su un calciatore che era cresciuto nelle giovanili dei nerazzurri, vista la cifra importante decisa per il controriscatto nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Nel caso in cui l'Inter dovesse decidere di farlo tornare a Milano, verrebbero versati direttamente gli 8 milioni di euro dovuti alla Salernitana", scrive Di Marzio sul suo sito.