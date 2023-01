Sky – Inter, Brozovic ha lasciato Appiano: non sarà a disposizione contro l’Atalanta

L'Inter di Simone Inzaghi dovrà ancora attendere per rivedere in campo Marcelo Brozovic, che non indossa la maglia nerazzurra in partite ufficiali ormai dal 13 novembre contro l'Atalanta. E proprio in previsione della sfida di Coppa Italia contro i bergamaschi, secondo Sky Sport, l'allenatore interista non potrà contare sul centrocampista croato.

Come riferisce l'emittente, infatti, Brozovic ha già lasciato Appiano Gentile, dove la squadra oggi si è allenata per preparare la partita dei quarti di finale di Coppa. Un chiaro segno di come Brozovic non sia ancora a disposizione di Inzaghi e di come il suo rientro non sia ancora in programma.