Paradosso Brozovic: ha giocato più partite con la Croazia che con l’Inter

La stagione di Marcelo Brozovic è stata fin qui caratterizzata dai problemi fisici: il centrocampista croato non gioca titolare con l'Inter addirittura dal 18 settembre, e la sua assenza è diventata ormai una costante per i nerazzurri. Non si può dire così per quanto riguarda la Croazia: sempre presente in Nazionale, che si tratti di Mondiale, Nations League o semplici amichevoli.