L'Inter si prepara per affrontare il Cagliari, domenica sera a San Siro. Inzaghi può contare su tutta la rosa ad Appiano Gentile. Per la sfida con il club sardo non ci saranno, però, gli squalificati Lautaro e Pavard.

"Ieri l’Inter si è allenata per intero, al 100%, senza lo straccio di un infortunato. Ad Appiano era un giorno da segnare in rosso, quello del ritorno in gruppo di Juan Cuadrado dopo il lungo guaio al tallone d’Achille, con tanto di operazione e lento recupero. La data è storica proprio perché Simone Inzaghi ha risentito quella strana sensazione che danno le cose normali come un gruppo senza assenze", scrive La Gazzetta dello Sport.