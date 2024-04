Si avvicina sempre di più il ritorno in campo di Juan Cuadrado, ormai fuori da inizio dicembre: ecco gli aggiornamenti

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo di Juan Cuadrado. L'esterno colombiano, che ha disputato sinora 9 partite con la maglia dell'Inter, è ai box per dal match di dicembre 2023 con la Real Sociedad per un problema al tendine d'Achille, operato proprio prima di Natale.