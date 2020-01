Calciopoli, per la Juve è finita. Collegio Garanzia CONI: “Esauriti gradi giustizia sportiva”

Dopo la sentenza di novembre, il Collegio di Garanzia del Coni ha reso note le motivazioni che hanno spinto a ritenere inammissibile il ricorso presentato dalla Juventus in merito all’assegnazione dello Scudetto 2006 all’Inter.

Ecco quanto riporta il Corriere della Sera:

“Il Collegio di garanzia del Con ha reso note le motivazioni della decisione con cui, a novembre, aveva dichiarato «inammissibile» il ricorso della Juventus per la (infinita) vicenda di Calciopoli. Nelle 13 pagine di motivazioni, il Collegio di garanzia ripercorre l’intera vicenda richiamando la propria decisione del 6 maggio con la quale aveva dichiarato che le doglianze della Juventus «non avrebbero potuto più essere oggetto di deliberazione alcuna da parte del sistema di giustizia sportiva». E il fatto che invece la Juventus abbia deciso di tornare al Collegio di garanzia per ricorrere contro una nuova decisione della Corte d’Appello federale ha portato al giudizio di inammissibilità e alla condanna di 10mila euro di spese (cifra considerevole per la giustizia sportiva)”.

