Godin in panca? Conte ha indirettamente spiegato il motivo: durante Inter-Barcellona…

Nelle ultime apparizioni dell’Inter, Alessandro Bastoni è stato preferito a Diego Godin. Che non gioca titolare dalla partita contro il Barcellona.

Una gara in cui Antonio Conte si è sbracciato nei confronti dell’uruguaiano. Secondo Tuttosport è da ricercare proprio in quella partita l’inizio del cambio di gerarchie. Scrive il quotidiano:

“Un mese dopo la notte col Barcellona, Diego Godin tornerà titolare contro l’Atalanta. L’infortunio patito da Danilo D’Ambrosio (stiramento al retto femorale della gamba destra) azzera le possibilità di scelta per Antonio Conte (…). Godin è stato superato dalle gerarchie da Alessandro Bastoni e Conte, elogiando il ragazzo ha indirettamente spiegato il perché l’uruguaiano è finito nelle retrovie. Contro il Barça Conte in più di un’occasione si era sbracciato perché, in fase di possesso, Godin non riusciva a far ripartire l’azione come stabilito dai precetti dell’allenatore“.

(Fonte: Tuttosport)