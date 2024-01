Calhanoglu pronto a illuminare. “Hakan è il simbolo della voglia di vincere dell’Inter”

A guidare la manovra dell'Inter ci sarà come sempre il turco ormai regista a tutti gli effetti, di fronte avrà Cataldi

A guidare la manovra dell'Inter in Supercoppa contro la Lazio ci sarà sempre lui, Calhanoglu . Inzaghi si affida ai piedi del turco che si sta dimostrando uno dei registi più incisivi e affidabili d'Europa.

"Da una parte il miglior interprete del ruolo in Italia, Hakan Calhanoglu, dall'altra l'ex ragazzino cresciuto nel vivaio che ormai si è fatto uomo dalle spalle larghe e che una Supercoppa l'ha già decisa con un gol alla Juve, qui a Riad, nel 2019, l'anno dell'ultimo trionfo della Lazio. Ecco perché Danilo Cataldi oggi è favorito su Rovella: la sua lazialità, la sua abilità al gioco di prima a tagliar fuori la pressione avversaria, esalta di più quando nón c'è Luis Alberto in campo. Certo, Calha è Calha, l'ex fantasista diventato giocatore totale nel nuovo ruolo di regista, come accadde anni fa a Pirlo", evidenzia La Gazzetta dello Sport.