Capello: “Inter strafavorita in Supercoppa, ma occhio alla Lazio. Calhanoglu tra i top registi”

Cambia molto giocare queste partite lontano da casa?

«Beh, di solito chi vinceva lo scudetto aveva diritto a giocare la Supercoppa nel proprio stadio. E sì, era un vantaggio innegabile. In un paese straniero si è invece tutti alla pari».

E a proposito di parità: lei, Marcello Lippi e Simone Inzaghi siete tutti a quota quattro Supercoppe. Se l’allenatore dell’Inter dovesse vincere, va in testa da solo. Le darebbe fastidio?

«Ma no, ci mancherebbe. E vincerebbe per tre anni di fila come me. I record sono fatti per essere battuti e di certo non guferò Simone in Arabia. Anche perché con la squadra che ha sarebbe un’impresa complicata: l’Inter è strafavorita».

In semifinale c’è però la Lazio che viene da cinque vittorie consecutive.

«La squadra di Sarri è tornata a non subire gol, come nella scorsa stagione. Il paradosso è che lo ha fatto nell’emergenza, quando dietro ha subito gli infortuni di Romagnoli e Casale. Forse i compagni, soprattutto a centrocampo, hanno aggiunto quel pizzico di sacrificio in più per far fronte alla necessità. La Lazio, comunque, è l’avversario più scomodo del lotto per l’Inter, ne sono convinto».

Inter favorita, dunque, ma chi sarà l’uomo copertina?

«Facile dire chi fa gol e sinora la Serie A ci ha detto che Lautaro è l’indiziato numero uno. Ma permettetemi una parola per Calhanoglu: dopo due partite sottotono erano iniziate le critiche. Ma ragazzi, è uno dei migliori in Europa da regista. E a Monza non mi è sembrato così in calo eh (ride ndr)».

