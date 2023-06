Capello: “Ecco cosa dovrà fare l’Inter. Guardiola col bancomat. Sacchi? Fa bene Inzaghi…”

Intervistato da Repubblica, Fabio Capello parla della finale di Champions League tra Manchester City-Inter. Il tecnico spiega cosa dovrà fare la squadra nerazzurra per l'impresa: "Dovrà recuperare palla e aprire il gioco dalla parte opposta. Il City lo soffre. E in FA Cup dopo 25 minuti è calato. L’Inter è in condizione. Inzaghi ha fatto un bel lavoro".