Zhang, a un passo dal mito: è qui che voleva portare l’Inter. La scelta di Marotta decisiva

"Quattordici marzo, nel garage dello stadio Dragao di Oporto Steven Zhang si godeva l’ingresso nel G8 del calcio. E rideva. E scherzava. E sussurrava: «Non mi dispiacerebbe ora incontrare il Milan». Pochi metri più in là Beppe Marotta faceva rewind con il tasto della mente e confessava ad alta voce: «L’ultima volta che ho eliminato il Porto, poi sono andato in finale». Mica lo sapeva, Marotta, che in realtà stava andando avanti con la testa, non indietro. Che la vita gli avrebbe riservato un’altra possibilità per alzare il trofeo più importante, dopo una carriera trascorsa a vincere tutto in Italia. E mica lo sapeva neppure Zhang che il sorteggio davvero gli avrebbe piazzato il Milan lungo il percorso, giusto un turno più avanti – in semifinale – del desiderato", ricorda La Gazzetta dello Sport.