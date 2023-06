Lautaro, è il tuo momento! Dopo il Mondiale occasione Champions: il Toro guarda Milito

"E sì, ora s’è messo in testa di rovinare pure i progetti ambiziosi di Pep Guardiola. Ci crede davvero, il Toro. Non è solo scena. Lo leggi dai suoi occhi, quando in conferenza dice e ripete più volte: «Ora manca solo l’ultimo passo». L’ultimo passo, la finale. Parola di leader. Di chi ai compagni, oltre che a se stesso, lancia chiaro il messaggio: la nostra vittoria non è essere arrivati qui, la nostra vittoria dobbiamo andare a prendercela in campo. I due hanno un rapporto molto stretto, Diego stasera sarà pure in tribuna all’Ataturk. Lautaro con gli occhi del mondo addosso, mica solo quelli dell’amico. Il Toro è sull’agenda del Real Madrid, che non pensa solo a Kane per sostituire Benzema. Tanto per trovarne un’altra: pure Milito, nel 2010, era desiderato dal Real. Ok, basta così: giochiamola, questa partita", aggiunge Gazzetta.