Capuano attacca Conte: “Ha preso il triplo dei gol. Calcio totale? Immaginare che…”

L’Inter esce sconfitta da Madrid, subisce il sorpasso del Real e resta ultima nel girone di Champions. Ora, serviranno tre partite con almeno due vittorie e un pareggio per sperare di passare il turno.

Giovanni Capuano, di Panorama, non sembra convinto dalle risposte di Antonio Conte dopo la sconfitta.

“No, non va. Non basta dire che ogni volta l’Inter crea occasioni e lascia sempre l’impressione di raccogliere meno di quanto semina. La sconfitta di Madrid obbliga i nerazzurri a un girone di ritorno spalle al muro così come in campionato per non prendere troppo distacco dalle altre.

Rispetto all’anno scorso Conte ha incassato 15 gol in 9 partite, tre volte tanto i 5 della sua prima annata. Spesso gol regalati per errori tecnici o tattici. Immaginare che sia un rischio calcolato per costruire una squadra che vinca giocando un calcio totale non basta per giustificarlo“, commenta Capuano.