Caressa: “Inter? La forza vera si vede in campionato. E non mi piace quello che vedo su Lautaro”

Su Radio Deejay, il noto giornalista Fabio Caressa ha parlato così del ko dell’Inter a Madrid e non soltanto. “Io già all’andata l’avevo detto e mi avevano preso per i fondelli. L’Inter non aveva dominato, uno guarda le azioni salienti e si concentra su quelle… Potenzialmente, già all’andata l’Atletico aveva messo in difficoltà i nerazzurri, si vedeva già a San Siro. Inzaghi se l’è giocata come col Porto l’anno scorso. Ma la Champions è così ragazzi, ora per esempio uscirà una tra City e Real. La forza vera di una squadra si vede in campionato.