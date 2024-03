Su Radio Deejay, il noto giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato così del ko dell’Inter a Madrid e non soltanto. “Si è parlato di anzianità di alcuni giocatori dei nerazzurri, ma quelli dell’Atletico sono più vecchi. Mi ha colpito molto come ha preparato la gara Simeone, ho visto un’aggressività, un recupero alto del pallone, davvero impressionanti.

Inter di questa stagione o Napoli della scorsa? A me è piaciuto di più il Napoli, ma devo dire che l’Inter di quest’anno in campionato non è dominante, di più. Cioè io, se devo pensare al Napoli dello scorso anno, forse sarà anche l’elemento sorpresa in certi momenti di calcio, Kvaratskhelia, Osimhen, ma devo dire che lo scarto magari è minimo”.