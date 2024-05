Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi, commentatore e giornalista, ha consigliato l'Inter su un possibile colpo di mercato in estate: "Un investimento corposo si potrebbe nel pacchetto dei centrali: l'anno scorso l'investimento più grande è stato Pavard e abbiamo visto quanto ha reso, ti permette di implementare il tuo modo di giocare. E dove si può mettere un big nell'Inter? Al centro della difesa per una questione meramente anagrafica.