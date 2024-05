"Le riunioni con i dirigenti nerazzurri sono appena iniziate: la comune vicinanza al decimo piano renderà il confronto quotidiano. L’idea dei manager Oaktree è di essere presenti in viale della Liberazione ogni settimana, per 2-3 giorni almeno. Per il resto, si avvicina ormai martedì quando in un hotel del centro, “Palazzo Parigi”, si terrà l’assemblea dei soci convocata da Zhang sulla porta di uscita. Lì nascerà il nuovo organo di governo con i direttivi di Oaktree oltre a Marotta ed Antonello nel Cda. La scelta successiva sarà quella del presidente: per questo ruolo in risalita le quotazioni di Carlo Marchetti, notaio milanese apprezzato in città e di nota fede interista. Si è seduto in Consiglio già nell’ultimo triennio da indipendente ma sempre in quota fondo americano. Sarà pure nel nuovo Cda e, anche se la partita è aperta, potrebbe stare un gradino più su con un ruolo di garanzia. Non dispiacerebbe né al management italiano né a quello di Oaktree", aggiunge il giornale.