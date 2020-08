Carraro: “Scudetto ’98 unico deciso da un grave errore arbitrale. Calciopoli? Avrei dovuto…”

In una lunga rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Franco Carraro (tre volte presidente della Figc oltre che di Lega calcio e Coni) ammette di aver commesso errori prima dello scoppio di Calciopoli incalzato dalle domande del giornalista Paolo Ziliani.

Calciopoli scoppiata per colpa sua?

“Nel giugno del 2004 maturo la convinzione che Bergamo e Pairetto debbano essere avvicendati perché la carica di designatore non deve, a mio parere, superare i 5 anni. Senza dire nulla a nessuno, chiamo Collina. Gli propongo di smettere di arbitrare, di fare il designatore unico a partire dal 2004-2005 e gli dico che un giorno potrebbe diventare presidente federale. Collina mi dice di no, ma si rende disponibile per la stagione 2005-2006. Decido di pazientare e commetto l’errore fatale: Bergamo e Pairetto, non so come, vengono a sapere della mia iniziativa e tutto precipita. Consolidano il loro rapporto con Moggi, andando al di là del consentito, con tutto quel che ne consegue. Io avrei dovuto seguire la mia intuizione e, malgrado il no di Collina, cambiare comunque il designatore”.

Presidente di Lega dal ’97, poi di Figc dal 2001. Che il calcio italiano in quegli anni abbia problemi seri è evidente, ma l’impressione è che lei, come tutti, faccia finta di non vederli.

“In realtà, mai come in quegli anni c’è stata un’alternanza di club a dividersi gli scudetti. Per me il solo scudetto deciso da un grave errore di un arbitro è stato quello del ’97-98, di Juventus-Inter e del rigore non assegnato”.

Tuttavia le intercettazioni la sorprendono mentre supplica i designatori di non favorire troppo la Juve: le sembra normale?