Post partita piuttosto acceso quello di Atalanta-Inter. Le parole di Antonio Conte sono destinate a far discutere e Paolo Ziliani, noto collega, ha preso posizione su Twitter: “Il più scorretto allenatore del calcio italiano: capace solo di piagnucolare, con la stagione ancora in corso lava i panni sporchi (ammesso che lo siano) in pubblico esponendo il club al ridicolo. Non si capisce perché l’Inter non lo licenzi per giusta causa chiedendogli i danni”.