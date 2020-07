Calciopoli, Buffon ignora le sentenze: “Volevo 10 scudetti, visto che 2 me li hanno scippati”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Gianluigi Buffon ha rilasciato alcune dichiarazioni che faranno discutere. Il portiere bianconero ha ritirato fuori i due scudetti revocati alla Juve dopo lo scandalo Calciopoli: “Sono contento, alla fine, per me era importante chiudere dei cassetti, altrimenti qualcosa sarebbe rimasto incompiuto. Avevo un obbiettivo: arrivare ai 10 scudetti, visto che due me li hanno scippati. Ci sono riuscito. Anche il record di presenze mi fa piacere. Ma non è stato un anno facile. Io mi sono sempre adattato, di natura sono altruista, però dovevo fare i conti con ciò che ho rappresentato e che penso ancora di rappresentare“.