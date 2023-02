Cassano: “Barella si crede Iniesta. Inzaghi, ma vuoi cambiare? Togli un centrale. Andrà via”

L'ex attaccante su Twitch: "Sono convinto che l'allenatore a giugno si cambierà: se non lo cambiano, fanno un bagno di sangue"

Marco Astori

Intervenuto durante la Bobo TV su Twitch, Antonio Cassano, ex calciatore, ha analizzato il pareggio dell'Inter sul campo della Sampdoria con i suoi soliti toni molto coloriti: "L'Inter è stata superficiale, più delle altre volte. L'Inter meritava di vincere ampiamente, ma il problema è un altro: quando tu hai un allenatore come Conte che ti dà tanto veleno, che tu giochi contro Empoli o Real Madrid, sei talmente spiritato che ti porta le partite a casa. La cosa più folle della partita di ieri non sono i cambi per ruolo, ma il fatto che ad un certo punto la Sampdoria ha tolto un attaccante e un trequartista: vuoi giocare a 4 dietro con Dimarco e Dumfries e togliere un centrale? Vuoi cambiare, fare qualcosa di diverso con tre attaccanti? Inventati qualcosa.

Non è possibile ogni volta: anche l'anno scorso l'Inter entrava superficiale. In una squadra di non campioni, chi è il più importante? Il manico. Conte perché ha vinto? Perché era un fenomeno a gestire il gruppo. Nel primo tempo io avrei preso Barella e l'avrei messo fuori dai coglioni: rompeva il cazzo. Sembra sia Zidane o Iniesta: non fa un passaggio, corre come un coglione avanti e indietro e sbraccia con le mani. Cercasse di fare qualcosa. E poi un'altra cosa: abbiamo spinto su Gosens, però sbagliava controlli di un metro, gli stop. Lo vedo con paura: se vai all'Inter, dai qualcosa, fai un inserimento o un dribbling.

Ho visto un'Inter che meritava ma molle e superficiale. Anche Lautaro pensava di fare 2-3 gol. Ho la vaga sensazione che la squadra ha già dato per finito il campionato. Vincono col Napoli, poi 4 partite di merda; vincono la Supercoppa, poi perdono altre partite. Io sono convinto che l'allenatore a giugno si cambierà: se non lo cambiano, fanno un bagno di sangue. In queste partite devi dare tu qualcosa in più: se continui a fare così, significa che Inzaghi deve evolversi. L'Inter è una grandissima delusione. Se vince ancora la Coppa Italia, è comunque un bagno di sangue. Ha voluto lui Correa e Lukaku, mandando via Dybala e Sanchez: adesso ne paghi le conseguenze perché stai facendo un disastro", ha concluso.