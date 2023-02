Samp-Inter, lite Lukaku-Barella. Cds: “E’ intervenuto Lautaro: ecco cos’ha fatto”

Uno dei momenti salienti di Sampdoria-Inter, purtroppo, è stata la lite tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella nel primo tempo. Il Corriere dello Sport ha infatti raccontato i motivi del diverbio, per poi svelare come si siano calmati gli animi: "Lukaku veniva risucchiato, la Sampdoria lo raddoppiava, rendendogli più complicato gestire il pallone, per poi annullarlo del tutto. E chissà che, a un certo punto, non sia subentrato pure un pizzico di nervosismo. Le lamentele e il continuo sbracciare di Barella, nei confronti dei compagni, infatti, hanno esasperato il bomber nerazzurro.