Inter, occasione persa e regola confermata. C’è bisogno di tutti, ma da subito

L'Inter non va oltre a un deludente 0-0 sul campo della Sampdoria penultima e scivola a -15 dal Napoli: se mai ci fossero state ancora speranze di rimontare la banda Spalletti, questo risultato con ogni probabilità certifica la fine di qualsiasi sogno scudetto. Un'enorme occasione sprecata per i nerazzurri: non tanto, come detto, in ottica primo posto, ma perchè con una vittoria il vantaggio sulle terze sarebbe salito a 5 punti. Un piccolo ma comunque significativo margine sul quale basare la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, che vede coinvolte 5 squadre per 3 posti. Tutto da rifare, invece, contro un avversario che fin qui aveva ottenuto la miseria di 2 pareggi e ben 8 sconfitte davanti al proprio pubblico.

Un turnover non ancora possibile

Infine, un accenno alle scelte iniziali di formazione: Inzaghi ha concesso un turno di riposo a Bastoni, Dimarco e Dzeko, regalando una chance dal primo minuto a Gosens e, soprattutto, a Lukaku. Il tecnico nerazzurro ha invocato a lungo la possibilità di effettuare rotazioni che, fra infortuni vari, non è mai riuscito a sfruttare in questa stagione. Adesso il gruppo è al completo, ma la realtà è che in questo momento non è ancora possibile fare turnover senza che la squadra ne risenta. Servono risposte, in particolar modo da 3 big: Lukaku, Dumfries (scivolato stabilmente alle spalle di Darmian e lontano parente del giocatore ammirato fino a pochi mesi fa) e Brozovic, sceso in campo nel secondo tempo del match contro la Sampdoria. C'è bisogno di tutti. Ma da subito, non fra un mese.