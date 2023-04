Cds – Inter, Inzaghi si è ripreso la panchina: ora è più salda di qualche settimana fa

"È la Coppa di Simone, campione uscente e cacciatore di trofei, quattro volte finalista in sette anni di carriera. Tornerà all’Olimpico il 24 maggio, nel suo vecchio stadio, per difendere il titolo di fronte alla Fiorentina o alla Cremonese". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus su quanto accaduto ieri sera al Meazza tra Inter e Juventus. I nerazzurri hanno infatti conquistato un'altra finale di Coppa Italia, territorio in cui Simone Inzaghi sembra quasi invincibile.

"Per ora Inzaghi si è ripreso la panchina dell’Inter, più salda di qualche settimana fa, e ha fatto fuori Allegri - si legge -, piegato per la prima volta in questa stagione dopo due sconfitte in campionato e il pareggio nella semifinale d’andata. Brutta Juve, mai realmente in partita, nonostante il risultato (solo quello) sia rimasto in bilico per 75 minuti e ci sarebbe stata la possibilità di riaprirla. Ha deciso un gol di Dimarco. Ai nerazzurri è mancata solo la forza o la precisione per chiuderla, come forse avrebbero potuto, ma hanno rischiato pochissimo e giocato meglio, molto meglio, soprattutto nel primo tempo.