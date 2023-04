Lautaro: “Inter, altra finale centrata. Grazie a compagni e tifosi”

Sui social il post dell'argentino dopo la vittoria in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus

Ha giocato da titolare nella gara contro la Juventus, non ha segnato ed è stato sostituito nella seconda parte della gara.Lautaro Martinez ha cercato più volte la porta difesa da Perin ma non è riuscito a trovare la rete. Spera di riuscire a dare il suo contributo in campionato, magari a partire dalla gara con la Lazio, dopo il gol ritrovato nella gara contro l'Empoli.