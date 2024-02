Oltre alla sostituzione obbligata dello squalificato Acerbi con De Vrij, per la sfida con la Salernitana Inzaghi potrebbe cambiare un elemento per reparto

In casa Inter è già vigilia della sfida di campionato contro la Salernitana. Ecco le possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi secondo il Corriere dello Sport: "Oltre alla sostituzione obbligata dello squalificato Acerbi con De Vrij, per la sfida con la Salernitana Inzaghi potrebbe cambiare un elemento per reparto. Quindi Arnautovic in attacco, come raccontato a parte, Dumfries sulla fascia destra, uno tra Asllani o Klaassen a centrocampo, più, eventualmente, Bisseck in difesa.