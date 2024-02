Poi ha parlato anche dell'attacco: «Davanti pensiamo ai gol di Lautaro ma Thuram è una spina nel fianco sempre, attacca la profondità, è fisico, forte altruista e si è inserito bene. Vedo l'Inter coperta in tutti i settori e la sconfitta in finale di CL l'anno scorso gli ha dato consapevolezza. Lo stanno dimostrando in campionato e adesso, anche in Europa, arriva il momento della verità. Anche loro sanno quali sono le loro capacità».