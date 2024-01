Lautaro a Inter TV: “Dobbiamo migliorare tanto, ci prendiamo i tre punti. Complimenti a…”

"Chiudere prima la partita? Non abbiamo fatto quello che abbiamo preparato in settimana. Importante è non aver lasciato i tre punti, che volevamo portare a casa. Voglio sempre esserci in campo, lo sa il mister e lo sanno i miei compagni: poi la scelta è del mister. Mi sono messo a lavorare per recuperare prima possibile. Ho lavorato 12 giorni e sono guarito. Anche lo staff medico ha fatto un grande lavoro e li ringrazio e faccio loro i complimenti. Mi hanno aiutato tanto. Buoni propositi? Continuare su questa strada, continuare a crescere come squadre per raggiungere i nostri obiettivi. Adesso un'altra partita di serie A e poi penseremo alla Supercoppa contro la Lazio", ha concluso Lautaro a Inter TV.