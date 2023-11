Champions League, dal 2024/25 nuovo format: l’Italia può avere 5 club. Il nuovo format

"Trentasei finaliste: quattro posti in più rispetto a oggi. Uno viene assegnato al campionato 5° nel ranking Uefa totale (la cosa non ci riguarda, essendo l’Italia tra il terzo e il quarto posto). Un secondo slot va a una squadra campione di un torneo minore, dall’11° posto nel ranking. Gli altri due posti — entriamo in campo noi — spettano ai due campionati con il miglior ranking stagionale. Precisiamo. 1) Stagionale, non totale: si prendono in considerazione i risultati da luglio ‘23 al 1° giugno ‘24, giorno della finale. 2) Si contano i risultati di tutte le coppe, anche Europa e Conference. 3) Fino a fine stagione molti campionati, speriamo anche la Serie A, non conosceranno l’esatto numero di posti in Champions. D’ora in avanti, salvo nuove rivoluzioni, sarà sempre così".

"Dunque, 36 finaliste. Soltanto 7 in arrivo dai preliminari, 29 già al gruppo (compresa l’eventuale quinta). Gruppo unico, classifica unica. Al sorteggio di Montecarlo, le 36 squadre saranno divise in 4 fasce da 9 squadre in base al ranking Uefa per club, con i campioni di diritto in prima fascia. Ogni squadra sarà sorteggiata con due squadre di ogni fascia: giocherà 8 partite (4 in casa e 4 fuori). Non è escluso che, se il meccanismo degli incroci lo richiederà, ci sia già un derby. Sei giornate entro dicembre, le ultime due a fine gennaio. Il primo turno (19 settembre) si gioca anche di giovedì".

"Massimo possibile: 32 punti. Le prime 8 in classifica passano direttamente agli ottavi. Quelle dal 9° al 24° posto si affrontano a febbraio nei playoff, andata e ritorno: le 8 vincenti si aggiungono alla lista degli ottavi. Le 8 sconfitte, e quelle dal 25° al 36° posto in classifica, chiudono l’avventura: niente più “retrocessioni” in altre coppe (anche Europa e Conference saranno a 36). Gli ottavi saranno tipo tennis: prima e seconda del gruppone agli estremi del tabellone, e avanti così, senza più sorteggi, fino alla finale. Con in gioco un montepremi che passa da due a due miliardi e mezzo totali. Ma questa è un’altra storia", scrive Gazzetta.

